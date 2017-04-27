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البابا تواضروس يغادر الكويت
غادر الكويت البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بعد زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لبابا الكرازة المرقسية إلى دولة الكويت، بدعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
وكان في وداع البابا تواضروس بمطار الكويت نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ على جراح، والسفير المصري لدى الكويت، ياسر عاطف، وسفير الكويت بمصر، محمد الذويخ .
واستمرت الزيارة البابوية إلى الكويت خمسة أيام، التقى خلالها البابا تواضروس بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات الكويتية.
وتعد هذه هي الزيارة الأولى للبابا تواضروس للكويت منذ تنصيبه على كرسي مارمرقس عقبَ اعتلائهِ السُّدةَ المرقسية عام 2013.
وضم الوفد المرافق للبابا نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والمدن الخمس الغربية، ونيافة الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، ونيافة الأنبا يوساب، أسقف عام الأقصر، وسكرتارية قداسته.
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