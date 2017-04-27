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محافظ المنيا يقرر صرف إعانات عاجلة لـ4 حالات إنسانية
بحث عصام البديوي محافظ المنيا، عدداً من المشاكل والقضايا خلال لقاء جماهيري لمناقشة وحل مشاكل المواطنين، بحضور اللواء نبيل عبدالرحمن سكرتير عام المحافظة، والدكتورة أمل عليوة، مدير إدارة خدمة المواطنين، ورؤساء المراكز والمدن
استمع المحافظ لمطالب العديد من الحالات الإنسانية، حيث قرر المحافظ صرف إعانة عاجلة لعدد 4 حالات، ومعاش ضمان اجتماعي لبعض الحالات الإنسانية بعد إجراء البحث الاجتماعي، وكذلك الموافقة على إقامة عدد 2 كشك، لبعض الحالات المرضية لإعانتهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة والإنفاق على العلاج المطلوب.
وأكد أنه لن يسمح بأي تقاعس أو إهمال في متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال هذه اللقاءات لحل المشاكل وتلبية مطالب المواطنين، لافتًا إلى أن هذه اللقاءات تهدف لوضع الحلول العاجلة بكل شفافية ومصداقية، معتبرًا ذلك من أبسط حقوق المواطنة.
كما عقد عصام البديوي محافظ المنيا، اجتماعا موسعا، لمناقشة وبحث مشكلة تراخيص وتقنين أوضاع الكافيهات والمقاهي، بحضور عدد من أصحاب المقاهي لسماع وجهة نظرهم لحل تلك المشكلة.
وخلال الاجتماع تم استعراض كافة جوانب تلك المشكلة حيث أصبحت ظاهرة في بعض المناطق، مما تتسبب في حدوث الكثير من المشاكل وبعض الاختناقات المرورية والأزمات للمواطنين في تلك المناطق، كما ناقش مواعيد فتح وإغلاق المقاهي وأنسب الأوقات تفاديا للمشاكل التي تحدث بسبب فتح المقاهي للساعات الأولى من اليوم.
قرر المحافظ عقد لقاء آخر الأسبوع القادم عقب القيام بحصر جميع المقاهي المرخصة وغير المرخصة داخل المدن للعمل على تقنين أوضاعها وإعادة الانضباط لها مرة أخرى، كما كلف الشؤون القانونية للمحافظة بحصر كافة القرارات السابقة والتي تنظم عمل المقاهي وتحديد المواعيد المناسبة للفتح والإغلاق، وكذلك شروط منح التراخيص للمقاهي.
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