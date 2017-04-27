أوصى المشاركون في فعاليات منتدى الإسكندرية للإعلام بوضع حد أدنى للمجموع في الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق بكليات الإعلام وأن يكون الامتحان التأهيلي بديلًا له وأن يكون الطالب الملتحق بكلية الإعلام مثقفًا، ويستطيع التحدث بلغات أجنبية ويستخدم التكنولوجيا وأن يكون شخصية إبداعية قادرة على التواصل مع المجتمع

وينظم المنتدى مؤسسة الإسكندرية للتنمية الثقافية والسياحية «أليكس أجندة» بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، ويدعمه مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال ومعهد جوته بالإسكندرية وجريدة المصري اليوم وإكسترا نيوز ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وتلي بورتر وليفنت.

وخلص المنتدى إلى مجموعة من التوصيات في كل محور من محاور النقاش الذي شارك فيه 15 أكاديميًا ومتخصصًا في مجال الإعلام، مساء الأربعاء.

ومن بين التوصيات ضرورة توفير إمكانيات بشرية ومناهج وتكنولوجية للطلاب المبدعين داخل كليات الإعلام واحتياج طالب الإعلام لدراسة المقررات العامة في مقابل المقررات التخصصية وعلاقة ذلك بتدريب الطلاب على استخدام تكنولوجيا الإعلام، ووضع المقررات بناء على الهدف من البرنامج الدراسي بحيث أن يكون لكل برنامج مدخلات تعليمية تصل بنا إلى خريج قادر على التعامل مع تكنولوجيا الإعلام للمنافسة في سوق العمل مع التأكيد على ربط المقررات النظرية مع الجانب التطبيقي.

وشدد المشاركون على أهمية دراسة الطالب للمقررات التخصصية نظرًا لأن سوق العمل في احتياج إلى الصحفي الشامل الذي يتعامل مع الأحداث والموضوعات بشكل فردي بطريقة متطورة نظرا لسرعة الأحداث واستخدام الوسائل الحديثة بحيث يتم تقديم منتج متميز والتعامل مع البيانات بشكل متطور مما يساعد على مواكبة العمل الإعلامي الحديث وضرورة زيادة عدد المقررات التي تتناول الاعلام الجديد في كليات وأقسام الإعلام وأن التعليم المفتوح لا يصلح مع كليات الإعلام لأن الطالب لا يتم تدريبه عمليًا بالإضافة إلى حضوره يومًا واحدًا فقط في الأسبوع. ويمكن وضع بدائل أخرى مثل الدبلومات الخاصة والمهنية.

وطالب المشاركون بأحقية ضم خريج كليات وأقسام الاعلام إلى نقابة الصحفيين كمنتسبين بمجرد حصولهم على شهادة التخرج على أن يكون عضو عامل بعد ممارسة العمل بمؤسسة صحفية.

بدأ عمل منتدى الإسكندرية للإعلام عام 2012 بهدف رفع مستوى الأداء العملي للصحفيين والإعلاميين بمختلف وسائل الإعلام، وشارك في المنتدى ما يزيد عن 400 صحفي وإعلامي من الدول العربية. توج المنتدى في ديسمبر الماضي بجائزة الإبداع العربي من مؤسسة الفكر العربي فئة الإبداع الإعلامي.

يشار إلى أن قائمة المشاركين في المنتدى ضمت كلا من الدكتور على عجوة، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور فوزي عبدالغني، عميد كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة فاروس، والدكتور عربي الطوخي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام، والدكتور محمد زين، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة بني سويف، الدكتور محمود حسن إسماعيل، الأستاذ بمعهد الطفولة والإعلام، والدكتورة نائلة عمارة، الأستاذ بكلية الآداب جامعة حلوان، والدكتورة هبة شاهين، الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس فضلًا عن مشاركة الدكتورة بسنت عطية، المدرس بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية، المدرسين بكلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة فاروس و«الدكتور تامر سكر، والدكتورة رجاء الغمراوي»، والمدرسين بكلية الإعلام جامعة بني سويف «الدكتورة فاطمة فايز، والدكتور محمود جمال»، والدكتورة نرمين قاسم، المدرس بكلية البنات بجامعة عين شمس، والدكتورة نهى عاطف، المدرس بكلية الإعلام بالجامعة البريطانية، وإيهاب الزلاقي، الصحفي بالمصري اليوم ورئيس التحرير التنفيذي.