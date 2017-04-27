. يترأس قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، رئيس دولة الفاتيكان، السبت، القداس الإلهي بالقرية الأوليمبية للدفاع الجوي بمشاركة الطوائف الست للكاثوليك في مصر، وبحضور ٢٥ ألفا من الأقباط بكافة محافظات الجمهورية، وينقل الحدث التاريخي جميع القنوات العالمية والإقليمية والمحلية.

جهود مكثفة على مدار الساعة للعناصر المشرفة على التنظيم من الكنيسة الكاثوليكية والقوات المسلحة والعديد من أجهزة الدولة لاستقبال هذا الحدث التاريخي الذي يعكس قيمة مصر ومكانتها كنموذج فريد للتعايش والتلاحم والوحدة الوطنية بين شعوب الإنسانية، حيث تستضيف أرض الكنانة حوار حكماء الشرق والغرب الذي ينظمه الأزهر الشريف، والذي يمثل مع الزيارة التاريخية لقداسة البابا رسالة تضامن وتلاحم وسلام لكافة الإنسانية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها من التشدد والإرهاب والصراعات الطائفية والحروب التى استهدفت الأبرياء وخلفت العديد من الضحايا والمصابين في العديد من دول العالم.



وبتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة، سخرت إدارة الشؤون المعنوية كافة الإمكانات الإدارية والفنية والتقنية لنجاح تنظيم هذا الحدث التاريخي واستخدام أحدث تقنيات الصوت والتصوير لنقل القداس والمراسم المصاحبة له.

وقامت إدارة الشؤون المعنوية بالتعاون مع الكنيسة الكاثوليكية بتجهيز فيلمين تسجيليين سيتم عرضهما عن حياة البابا فرنسيس منذ النشأة حتى توليه رئاسة الفاتيكان، بجانب مادة عن الكنائس التي تضررت من العمليات الإرهابية السابقة، والتي قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميمها ورفع كفاءتها وتطويرها.

داخل استاد 30 يونيو تجري الاستعدادات على قدم وساق، حيث تمت تغطية أرضية الاستاد بالكامل بشرائح من البلاستيك​ والسجاد ومقاعد المصلين، وتجهيز ٣ منصات رئيسية على أرضية الاستاد وتخصيص واحدة منها للهيكل المقدس «المذبح» الذي يقيم به بابا الفاتيكان صلاة القداس.

كما تم وضع شاشات عرض عملاقة في جميع أرجاء الاستاد لمشاهدة بابا الفاتيكان منذ اللحظة الأولى لوصوله، وسوف يتم تصويره من الجو ونقله على شاشات العرض كما يتم في الأحداث الرسمية المهمة.

وتشمل المراسم المصاحبة للقداس فقرات كورال وترانيم خاصة لبابا الفاتيكان وإذاعة عدد من الأغاني الوطنية، ويتم توزيع ٢٥ ألف علم به خلفية مصر والفاتيكان، كما سيتم توزيع «كاب» على المشاركين في الصلاة حفاظًا عليهم من حرارة الشمس وزجاجات المياه، كما سيتم عرض فيلم قصير عن الكنائس التي تضررت منذ ثورة 30 يونيو وتم ترميمها في وقت قياسي من قبل القوات المسلحة، كما سيتم التصوير عبر كاميرات حديثة ومتقدمة، فضلا عن التصوير بالطائرات لتقديم صورة شاملة للحدث، وسيتم تصوير الحفل عن طريق كاميرات أرضية بالإضافة إلى «تصوير جوى».

كما تم عمل صورة كبيرة للسيدة العذراء وأخرى للعائلة المقدسة بهما ٢٠٠٠ بالون وسيتم إطلاقها في سماء الاستاد احتفالا بوصول بابا الفاتيكان، ويجري حاليًا التنسيق على إقامة مظاهر وأجواء احتفالية بالتزامن مع القداس في المناطق السياحية بجميع محافظات مصر.

وقال الأنبا عمانوئيل عياد، رئيس اللجنة المنسقة لزيارة بابا الفاتيكان لمصر، إن اختيار هذا الشعار الخاص بزيارة بابا الفاتيكان لمصر «بابا السلام في مصر السلام» يعكس رسائل عديدة، أهمها أن مصر بلد السلام والأمن والأمان والاستقرار، بالإضافة إلى الرسائل السياسية والترويج للسياحة، خاصة أن البابا فرنسيس يعتبر أن الأراضي المصرية مقدسة لاستقرار العائلة المقدسة بمصر.

وأضاف أنه سوف يحضر صلاة القداس الإلهي ٢٥ ألف قبطي من مختلف الطوائف الكاثوليكية الست، وسيتم تأمينهم منذ اللحظة الأولى حتى عودتهم لمنازلهم.

وأضاف أنه تم وضع الاستعدادات الأخيرة لزيارة بابا الفاتيكان، حيث يتم التنظيم للحدث على أعلى مستوى وبالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والكنيسة الكاثوليكية وكافة الأجهزة المعنية بالدولة.

وتشهد مصر حاليًا الاستعدادات الأخيرة لزيارة بابا الفاتيكان إلى القاهرة في زيارة هي الأولى له منذ توليه سدة القصر الرسولى، ويعقد بابا الفاتيكان في اليوم الأول من زيارته إلى القاهرة عددًا من اللقاءات، وفي مقدمتها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشيخ الأزهر، والبابا تواضروس.

ويستضيف استاد القرية الأوليمبية بالدفاع الجوي قداس الصلاة الذي يقيمه بابا الفاتيكان، السبت المقبل، بمشاركة ما يقرب من 25 ألف شخص.

وقد تم تحديد موعد دخول المشاركين في الاحتفالية بداية من الساعات الأولى من يوم السبت، وموعد دخول بابا الفاتيكان، وكلمة الترحيب به، وعرض عدد من الأفلام حول الزيارة.

وسيتم نقل فعاليات الحدث عبر كافة وسائل الإعلام المصرية والعالمية، حيث سيدخل بابا الفاتيكان الاستاد عبر سيارة مكشوفة لتحية جميع الحضور، بعد رفضه المرور عبر سيارة مصفحة، مؤكدًا ثقته في الأمن المصري.

ومن المقرر أن يشارك بابا الفاتيكان في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام، تحت رعاية شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بحضور عدد من القيادات الدينية من أنحاء العالم، وسيلقي كلمة في ختام المؤتمر.

وتعد هذه الزيارة هي الـ18 للبابا خلال السنوات الأربع الماضية لدول مختلفة، والـ7 التي يزور فيها دولة ذات أغلبية مسلمة.