فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 5 ساعات اليوم

أعلن مركز عمليات البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن تقسم عربية 4

3.2.1 وفندق براديس بمدينة الغردقة، من الساعة 9 صباحا حتى الـ2 ظهر الخميس.

وأوضح المركز، في بيان صحفي، الخميس، أن ذلك يأتي بهدف عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.