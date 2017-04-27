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فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 5 ساعات اليوم
27
ابريل
2017
09:25 AM
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أعلن مركز عمليات البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن تقسم عربية 4
3.2.1 وفندق براديس بمدينة الغردقة، من الساعة 9 صباحا حتى الـ2 ظهر الخميس.
وأوضح المركز، في بيان صحفي، الخميس، أن ذلك يأتي بهدف عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
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