أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الخميس، عن انتهاء أعمال الإصلاح للخط 1200 مم، المغذي لمناطق الوراق وإمبابة والعجوزة والدقي والمهندسين وأرض اللواء وبولاق الدكرور وأول فيصل وبشتيل ومدينة الصحفيين

وأكد العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة، أنه تم ضخ المياه عبر الخط الرئيسي، وعودة المياه تدريجيا للمناطق المتأثرة تباعا.