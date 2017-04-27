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بابا الفاتيكان يرفض الإقامة فى القصور الرئاسية
كشف الأنبا كيرلس، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، مطران أسيوط، تفاصيل زيارة البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، للقاهرة، والتى تبدأ غدا، وتستمر نحو 27 ساعة
وقال «كيرلس»، لـ«المصرى اليوم»، إن فرنسيس يصل فى الثانية عصر الغد، مؤكداً أن البابا اعتذر عن عدم الإقامة فى القصور الرئاسية خلال الزيارة.
وأوضح أن بابا الفاتيكان سيتوجه مباشرةً فى موكبه إلى قصر الاتحادية للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قمة خاصة، تتناول جميع القضايا والعلاقات الثنائية، ثم إلى مشيخة الأزهر لحضور مؤتمر السلام، ويلقى كلمة، وبعدها يلتقى بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وأضاف أن البابا سيحضر حفلاً تنظمه رئاسة الجمهورية على شرفه، ثم يتوجه إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ليلتقى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، فى لقاء مغلق، ثم يُعقد لقاء مشترك بين وفدى الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية فى المقر البابوى بالكاتدرائية. وأشار إلى أن البابا فرنسيس سيتوجه إلى الكنيسة البطرسية لتنظيم صلاة مسكونية لإحياء ذكرى الضحايا، ثم يعود إلى مقر سفارة الفاتيكان للراحة. ووصل إلى القاهرة مقدمة بابا الفاتيكان، مساء الثلاثاء، للإعداد للزيارة، التى تضمنت 16 شخصًا.
على صعيد متصل، انطلقت، الأربعاء، الجولة الخامسة من الحوار بين مجلس حكماء المسلمين، برئاسة شيخ الأزهر، رئيس المجلس، ومجلس الكنائس العالمى، برئاسة الدكتور القس أولاف فيكس، بمقر مشيخة الأزهر، تحت عنوان: «دور القادة الدينيين فى تفعيل مبادرات المواطنة والعيش المشترك».
وحذر «الطيب» من تطور ظاهرة «الإسلاموفوبيا» إلى «الدينوفوبيا» فى الغد القريب.
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