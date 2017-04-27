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«الفقي»: البرلمان تسرع في إصدار «السلطة القضائية»
انتقد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إصدار مجلس النواب لقانون السلطة القضائية، في ظل الأزمة القائمة مع القضاة، إثر رفضهم لتعديلات البرلمان على القانون، وإعطاء رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية
وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب تسرع في تمرير قانون السلطة القضائية، وكان لابد من التأني قبل إصداره، تجنبا لحدوث أزمة مع السلطة القضائية.
وأوضح المفكر السياسي أنه حينما تسمتع لرأي بعض أعضاء مجلس النواب، ترى أنهم يخشون ما يمكن تسميته بـ«ديكتاتورية القضاء»، لدرجة أنه وصل الأمر في إحدى مراحل البلاد، أن قيل إن التغيير في مصر يأتي بالقضاء والقدر.
وأشار «الفقي» إلى أن هناك عرفا على مدار التاريخ يتمثل في أن أقدم قاض بمحكمة النقض هو من يتولى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
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