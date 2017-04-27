-
رياضة
- حمادة صدقى: صالح سليم أمر بضمي للأهلي قبل التوقيع للزمالك
- فحص طبي لـ«أكرم توفيق» قبل مران الأهلي.. اليوم
- أسامة عرابي: راض عن التعادل أمام الشرقية والمباريات القادمة صعبة
- حمادة صدقي: طارق سليم أجبرني على الاعتزال
- الأهلي يواجه الإسماعيلي في ختام دوري الجمهورية 2002
- برشلونة وريال يواصلان صراعهما في الدوري بعد فوزين كبيرين
- توتنهام يرفض الاستسلام وارسنال يقترب من المربع الذهبي
- حسام البدري: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا
- حسام البدري يرفض مشاركة الأهلي في البطولة العربية للأندية
- طلعت يوسف: أتوقع صعود الزمالك واتحاد العاصمة.. وأهلي طرابلس في مأزق
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إسراء عبدالفتاح: حديث السيسي عن الانتخابات الرئاسية المقبلة أشعرنا بالحرية
قالت الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح إن «حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الوطني للشباب عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، فتح المناخ أن يستطيع الناس التعبير عن آرائها، حيث إن السيسي عندما أكد أن للمواطنين الحرية في انتخاب من يرغبون فيه، جعلنا نشعر بالحرية والتعبير عن الرأي، فبمجرد التلميح بانتخابات هذا شيء إيجابي»
وأضافت «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «التليفزيون العربي»، أنه يجب تطبيق الخطوات التي نص عليها الدستور في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أهمية وجود مناخ ديمقراطي سليم وحوار مجتمعي يتم فيه عرض فكرة الانتخابات وما سيحدث بها.
وتابع :«ده اللي إحنا محتاجينه عشان نشوف لو حد هيترشح الفترة القادمة يكون حاسس إنه فعلا فيه منافسة حقيقية»، مشددة على ضرورة إعلان الإجراءات التي يتم من خلالها عمل مناخ ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)