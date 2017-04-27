قالت الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح إن «حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الوطني للشباب عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، فتح المناخ أن يستطيع الناس التعبير عن آرائها، حيث إن السيسي عندما أكد أن للمواطنين الحرية في انتخاب من يرغبون فيه، جعلنا نشعر بالحرية والتعبير عن الرأي، فبمجرد التلميح بانتخابات هذا شيء إيجابي»

وأضافت «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «التليفزيون العربي»، أنه يجب تطبيق الخطوات التي نص عليها الدستور في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أهمية وجود مناخ ديمقراطي سليم وحوار مجتمعي يتم فيه عرض فكرة الانتخابات وما سيحدث بها.

وتابع :«ده اللي إحنا محتاجينه عشان نشوف لو حد هيترشح الفترة القادمة يكون حاسس إنه فعلا فيه منافسة حقيقية»، مشددة على ضرورة إعلان الإجراءات التي يتم من خلالها عمل مناخ ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.