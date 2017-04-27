أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، الانتهاء من شفط المياه بالكامل الناتجة عن كسر بماسورة مياه رئيسية 1200مم بالوراق

وأكد الدالى، في تصريح صحفي، عقب تفقده مساء أمس، موقع الماسورة يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وسامى الخواجة رئيس حى الوراق والمهندس حنفى محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن السبب في تأخير شفط المياه يرجع إلى عمق الماسورة التي لايقل عمقها عن 6 أمتار من سطح الارض .

وقال الدالى إنه بدأت حاليا أعمال الاصلاح وسيتم عودة المياه للمناطق المتضررة خلال الساعات القادمة..مشيرا إلى انه وجه شركة مياه الجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه لتلبية احتياجات المواطنين.

يذكر أنه أثناء قيام القائمين على العمل بشركة المقاولون العرب بأعمال حفر لقواعد وأعمدة محور روض الفرج بكورنيش النيل نطاق حى الوراق نتج عن ذلك حدوث كسر بماسورة مياه رئيسية 1200مم وتدفق المياه بكميات كبيرة مع قطع المياه عن العديد من المناطق منها الوراق وإمبابة والعجوزة والمهندسين وأرض اللواء وبولاق الدكرور وأول شارع الملك فيصل ومتفرعاته وتم توجيه الادارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف التواجد المرورى بكورنيش النيل لمنع أي تكدس في حركة السيارات وتيسير الحركة المرورية.