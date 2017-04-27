-
رياضة
- حمادة صدقى: صالح سليم أمر بضمي للأهلي قبل التوقيع للزمالك
- فحص طبي لـ«أكرم توفيق» قبل مران الأهلي.. اليوم
- أسامة عرابي: راض عن التعادل أمام الشرقية والمباريات القادمة صعبة
- حمادة صدقي: طارق سليم أجبرني على الاعتزال
- الأهلي يواجه الإسماعيلي في ختام دوري الجمهورية 2002
- برشلونة وريال يواصلان صراعهما في الدوري بعد فوزين كبيرين
- توتنهام يرفض الاستسلام وارسنال يقترب من المربع الذهبي
- حسام البدري: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا
- حسام البدري يرفض مشاركة الأهلي في البطولة العربية للأندية
- طلعت يوسف: أتوقع صعود الزمالك واتحاد العاصمة.. وأهلي طرابلس في مأزق
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
محافظ الجيزة: عودة المياه للوراق خلال الساعات القادمة
أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، الانتهاء من شفط المياه بالكامل الناتجة عن كسر بماسورة مياه رئيسية 1200مم بالوراق
وأكد الدالى، في تصريح صحفي، عقب تفقده مساء أمس، موقع الماسورة يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وسامى الخواجة رئيس حى الوراق والمهندس حنفى محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن السبب في تأخير شفط المياه يرجع إلى عمق الماسورة التي لايقل عمقها عن 6 أمتار من سطح الارض .
وقال الدالى إنه بدأت حاليا أعمال الاصلاح وسيتم عودة المياه للمناطق المتضررة خلال الساعات القادمة..مشيرا إلى انه وجه شركة مياه الجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه لتلبية احتياجات المواطنين.
يذكر أنه أثناء قيام القائمين على العمل بشركة المقاولون العرب بأعمال حفر لقواعد وأعمدة محور روض الفرج بكورنيش النيل نطاق حى الوراق نتج عن ذلك حدوث كسر بماسورة مياه رئيسية 1200مم وتدفق المياه بكميات كبيرة مع قطع المياه عن العديد من المناطق منها الوراق وإمبابة والعجوزة والمهندسين وأرض اللواء وبولاق الدكرور وأول شارع الملك فيصل ومتفرعاته وتم توجيه الادارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف التواجد المرورى بكورنيش النيل لمنع أي تكدس في حركة السيارات وتيسير الحركة المرورية.
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)