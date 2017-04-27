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«قضاة مجلس الدولة» عن تعديلات «الهيئات القضائية»: نتمنى ألا نلجأ لتدويل القضية
27
ابريل
2017
05:50 AM
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قال المستشار سمير البهى، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إن الهدف من تمرير البرلمان تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، هو استبعاد المستشار يحيى الدكروي، من رئاسة مجلس الدولة في 1 يوليو المقبل
وأضاف «البهي»، في مداخلة تليفونية مع برنامج العاشرة مساءً، أن قضية تيران وصنافير «تلقي بظلالها على مشروع قانون السلطة القضائية».
واعتبر أن موافقة البرلمان على تعديلات القانون «نقطة سوداء في جبين البرلمان المصري».
وأصدر المستشار يحيى الدكروري، حكمًا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، في شهر يونيو من العام الماضي.
واختتم «بهي الدين» مداخلته قائلًا: «أتمنى ألا نلجأ لتدويل القضية.. هناك بعض الأصوات تنادي بذلك، وإن شاء الله لن نفعل لذلك».
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