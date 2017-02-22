



وبدوره قال «عبدالله» نجل عمر عبدالرحمن، إن جثمان والده سيصل القاهرة، صباح الأربعاء، وسيتم أداء صلاة الجنازة على الجثمان بالمسجد الكبير بالدقهلية.



وطالب نجل عمر عبدالرحمن، محبي والده وأعضاء التيارات الإسلامية بمختلف توجهاتها المشاركة في تشييع جثمان والده.



كانت مصادر بالجماعة الإسلامية، قالت إن الطائرة التي تحمل جثمان الشيخ عمر عبدالرحمن، مفتي الجماعة الإسلامية، انطلقت من الأراضي الأمريكية، ومن المقرر وصولها إلى القاهرة صباح الأربعاء.



وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إنه سيكون في استقباله أسرته وعدد من المقربين، تمهيدا لنقله لمحافظة الدقهلية، لدفنه في مسقط رأسه بناءً على وصيته في آخر مكالمة هاتفية مع زوجته، يذكر أن عمر عبدالرحمن توفي الجمعة الماضية، بأحد السجون الأمريكية أثناء قضاء عقوبة السجن مدى الحياة.