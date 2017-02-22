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ابنة عمر عبدالرحمن: الرئاسة تدخلت لتسهيل إجراءات وصول جثمان أبي
قالت «أسماء» ابنة الشيخ الراحل عمر عبدالرحمن، مفتي الجماعة الإسلامية، إن مسؤول حكومي أخبرهم أن مؤسسة الرئاسة تدخلت لتذليل العقبات وتسهيل إجراءات وصول الجثمان من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحسب تأكيدها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»
وبدوره قال «عبدالله» نجل عمر عبدالرحمن، إن جثمان والده سيصل القاهرة، صباح الأربعاء، وسيتم أداء صلاة الجنازة على الجثمان بالمسجد الكبير بالدقهلية.
وطالب نجل عمر عبدالرحمن، محبي والده وأعضاء التيارات الإسلامية بمختلف توجهاتها المشاركة في تشييع جثمان والده.
كانت مصادر بالجماعة الإسلامية، قالت إن الطائرة التي تحمل جثمان الشيخ عمر عبدالرحمن، مفتي الجماعة الإسلامية، انطلقت من الأراضي الأمريكية، ومن المقرر وصولها إلى القاهرة صباح الأربعاء.
وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إنه سيكون في استقباله أسرته وعدد من المقربين، تمهيدا لنقله لمحافظة الدقهلية، لدفنه في مسقط رأسه بناءً على وصيته في آخر مكالمة هاتفية مع زوجته، يذكر أن عمر عبدالرحمن توفي الجمعة الماضية، بأحد السجون الأمريكية أثناء قضاء عقوبة السجن مدى الحياة.
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