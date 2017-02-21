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مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستضيف خبير إسباني بجراحات الصدر
استقبل قسم جراحة الصدر والقلب بمستشفى القلب وجراحاته الجديدة بجامعة أسيوط، الثلاثاء، الخبير الإسبانى «ديجو جونزالز»، رئيس وحدة جراحة الصدر بالتدخل المحدود بجامعة «كرونا» الإسبانية
وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن زيارة «جونزالز» تهدف إلى إجراء بعض العمليات الخاصة بجراحة القلب والصدر، باعتباره أحد أشهر الجراحين العالميين في مجال جراحات الصدر ذات الفتحة الواحدة عن طريق المنظار، بالإضافة إلى إلقاء بعض المحاضرات النظرية والعملية حول استئصال فص من الرئة، والحويصلات الهوائية، وتفريغ التجمعات الدموية والصديدية بالصدر، وعلاج فرط تعرق اليدين، وإصلاح العيوب الخلقية بجدار الصدر.
ولفت «المنشاوي» إلى أن المحاضرات ستتبعها ورشة عمل لتطبيق المحاضرات العملية وشرحها بالتطبيق، مشيدًا بحرص جامعة أسيوط على دعم وتوثيق أواصر التعاون العلمي والطبي مع غيرها من الجامعات الأجنبية، بما يصب في رفع وكفاءة جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، والتعرف على أحدث الأجهزة الطبية المستخدمة، ونقل الخبرات العالمية إلى الأطباء المصريين، وتدريبهم على الجراحات الصعبة والمعقدة بدقة وكفاءة فائقة.
من جانبه أكد الدكتور حسن الخياط، مدرس جراحة القلب والصدر، المشرف على ورشة العمل، على أن الخبير الإسباني أول من قام بإجراء هذا النوع من الجراحات في العالم، لافتًا إلى أن تلك الزيارة تعد الثانية للجراح الإسباني إلى مصر بعد الزيارة الأولى التي قام بها العام الماضي بمستشفى القلب الجامعي بأسيوط، وقيامه بجراحات ناجحة عن طريق فتحة المنظار التي لا تتعدى 2 سنتيمتر في جدار الصدر.
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