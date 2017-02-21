قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن حروب الجيل الرابع تهدف لإسقاط الدول من خلال أبنائها، ولا تستخدم إلا في الدول التي ينتشر فيها الفقر والفساد والديكتاتورية والخلل الاجتماعي، وذلك من خلال تضخيم تلك العوامل عبر أبناء تلك الدول لإنهاك قواها

وأوضح هيكل، في ندوته بجامعة كفر الشيخ، الثلاثاء، أن الإعلام ظل تقليديا إلى أن جاءت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت المعلومات متاحة، والبعض استغل الإنترنت إيجابيا، فيما استغلته أغلب الدول العربية للمواقع الإباحية.

وأضاف أن أمريكا سبق لها استخدام حروب الجيل الرابع ضد إيران عامي 1997 و1998 من خلال محطة بلبنان، إلا أن المخابرات الإيرانية اكتشفت ذلك وأفشلته.

وحذر هيكل الطلاب من مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، قائلا: «الهاتف المحمول جاسوس في جيوبنا، ويجب استخدامه بضوابط حفاظا على المعلومات»، وأضاف أن حروب الجيل الرابع أسقطت دول وكانوا يراد لمصر ذلك، إلا أنها وقفت صلبة، حيث تم استخدام تلك الحروب فيما يسمى «الربيع العربي».