أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على مراعاة حقوق العاملين بها، مشيرًا إلى أنه جاري وضع رؤية جديدة لتطوير منظومة العمل، وتحسين الأداء لخدمة الصالح العام خاصة فيما يتعلق بشكاوى المواطنين

وخلال اللقاء شدد الوزير الجديد على ضرورة حل جميع المشكلات التي ترد للوزارة وتذليل جميع الصعوبات والإجراءات أمام الجمهور ومراعاة حقوقهم طبقًا للقانون، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير صباح الثلاثاء للتعرف على قطاعات الوزارة المختلفة بديوان الوزارة.

وأدار الدكتور عبدالغفار حديثًا وديًا مع الموظفين حول آليات تطوير العمل والصعوبات التي تواجههم، ومقترحاتهم لتحسين الأداء، ووعد الوزير بتذليل جميع هذه الصعوبات من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين، والتي شملت زيارة قطاعات «مكتب الوزير، والتعليم، والشؤون الثقافية والبعثات، والتنمية والخدمات» بما تضمه من إدارات مختلفة.

وأثناء الجولة استمع الوزير لعدد من شكاوى المواطنين أثناء تواجدهم بالوزارة، وعلى الفور قام الدكتور عبدالغفار بالاتصال مباشرة بالجهات المعنية، وتكليفها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة في ضوء القواعد والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وأكد الوزير على مسؤولية كل رئيس قطاع عن إدارته والعاملين بها، مشيرًا إلى أنه لابد من تفعيل اللامركزية بحيث يكون كل منهم له الحرية في اتخاذ قراراته بما يساهم في دفع عجلة التنمية التي يصبو إليها المجتمع، فضلًا عن مواجهة جميع التحديات والمعوقات التي تواجه العاملين بالتعليم العالي والبحث العلمي والعمل على حلها في أسرع وقت.