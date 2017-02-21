أخلت محافظة الإسكندرية، مجمع مدارس بمنطقة السيوف يضم 9 مدارس، من الطلبة، بعد تسرب غاز الكلور من شركة المياه المجاورة للمجمع

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، الثلاثاء، إن تسرب غاز الكلور وقع في شركة المياه خلف مجمع مدارس السيوف «يضم 9 مدارس» بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل بالإسكندرية، حيث قام مدير الإدارة التعليمية بشرق الإسكندرية بإصدار قرار بإخلاء المجمع من الطلبة وإنهاء اليوم الدراسي، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين.