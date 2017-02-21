استقبل الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق، الثلاثاء، وفدًا من جامعة برلين بألمانيا خلال زيارته للجامعة

وبحسب بيان، ضم الوفد كلا من الدكتور نيكولاس والدكتورة فلوريان، وذلك في إطار المشروع البحثي حول «تنمية النباتات المقاومة للملوحة وتأثيرها على التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يشارك فيه باحثون من مصر وتونس والمغرب ويتم تمويله من هيئة»DAAD «الألمانية.

وأعرب «عبدالباري» خلال استقباله الوفد عن سعادته لهذا التعاون، مشيرًا إلى أن جامعة الزقازيق منذ نشأتها ترتبط بعلاقات وثيقة بجامعات ألمانيا، حيث حصل العديد من أعضاء هيئة التدريس على الماجستير والدكتورا،ة ومازال التواصل مستمرا من خلال المشروعات البحثية والدورات التدريبية التي توفرها هيئة «DAAD» لشباب الباحثين بالجامعة من خلال وحدة إدارة مشروعات التطوير آملا مزيد من التعاون العلمي والبحثي مع الجامعات والمؤسسات البحثية الألمانية، على حد قوله.

وذكر أن جامعة الزقازيق شاركت في الجلسة 22 لمؤتمر «COP 22» الذي نظمته الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي 2016 بمراكش بالمغرب وأن الجامعة بصدد البدء في تأسيس معهد لدراسات المناخ.