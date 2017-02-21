وجّه اللواء أركان حرب أحمد حامد، محافظ السويس، على رؤساء الأحياء بتطوير ورفع كفاءة جميع الحدائق العامة داخل الأحياء خلال شهرين، مؤكدًا عليهم نظافة وتجميل المنطقة المحيطة بالقطاع الذي يرأسه كل منهم

وبحسب بيان، الثلاثاء، أكد المحافظ على استمرارية المرور المفاجئ على المدارس والمراكز الصحية والقطاعات الأخرى بمفرده لمتابعة سير العمل بهذه القطاعات ومدي إنجاز المسؤولين لخططهم في التنمية والنهوض بالقطاع وتقديم خدمات سريعة للمواطنين وتحسين وتطوير العمل الإداري.

كما شدد محافظ السويس على القيادات التنفيذية بأهمية سرعة الرد على جميع المكاتبات والمخاطبات التي ترد من المحافظة لإنجاز العمل، مشيرًا إلى التنسيق العرضي مع الجهات الإدارية المعنية، قائلا «يسروا ولا تعسروا وعاملوا الناس بما تحبون أن يعاملوكم به».

وطلب المحافظ من القيادات التنفيذية تحديد مطالب كل مصلحة أو قطاع وأيضًا جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه التنمية والتطوير داخل المدينة وذلك خلال 72 ساعة.