قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، في دولة إيطاليا، نجح في إعادة صرف معاش لمواطنة عن زوجها المتوفي المقدر بـ470 يورو، فضلًا عن متأخرات أقساط معاش «رصيد متجمد» بمقدار 7341 يورو

وأضاف «الوزير»، في بيان صحفي، اليوم، إنه تلقى تقريرًا بذلك، اليوم الثلاثاء، من عزت عمران، المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو، يشير فيه إلى أن المواطنة منال بكري محمد سالم، من محافظة القليوبية، ومقيمة بالإسكندرية، تتضرر من توقف صرف المعاش الشهري عن زوجها المتوفي في ميلانو والمقدر بـ470 يورو.

وتابع أن مكتب التمثيل العمالي قام ببحث طلب المواطنة بتوجيهات من السفير أحمد شاهين، القنصل العام بميلانو، مع مكتب التأمينات المختص، وتم التوصل لسبب حجب المعاش، وتم إرسال النماذج المطلوب استيفاء بياناتها للمواطنة بمصر، وتم إرسالها إلى مكتب التأمينات المختص، وبالفعل تم استمرار هيئة التأمينات في صرف المعاش، فضلا عن صرف متأخرات أقساط معاش «رصيد متجمد» بمقدار 7341 يورو.

وقدمت المواطنة الشكر لوزارة القوى العاملة، ممثلة في المستشار العمالي المصري، والقنصلية بميلانو، على سرعة حل شكواها وحصولها على معاشها المتأخر.