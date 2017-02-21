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محافظ أسوان: نظمنا فعاليات لفتت أنظار العالم إلى مصر
رحب اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان، بإقامة مهرجان سينما المرأة الدولي على أرض المحافظة، موجها التحية والتقدير للجنة المنظمة التي نجحت في خروج المهرجان للنور والذي جاء بعد العديد من الأحداث والفاعليات الهامة في مقدمتها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمؤتمر الوطني الثاني للشباب بأسوان، وإعلان أسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية، ثم انعقاد المؤتمر البرلماني الإقليمي لمكافحة الإرهاب والتطرف، والذي نظمته الأمم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد البرلماني الدولي بحضور ممثلين ورؤساء لعدد من برلمانات العالم برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب
ولفت المحافظ- على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات المهرجان الذي انطلقت فعالياته اليوم- إلى أن أسوان شهدت مجموعة من الفعاليات والزيارات المهمة، منها استقبال إيرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو وزيارتها لأبوسمبل، بجانب استقبال الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك في رحلته السنوية لأسوان.
وأشار إلى أن الأسبوع الجاري شهد افتتاح مهرجان أسوان الدولي الخامس للثقافة والفنون بمشاركة 17 فرقة فنون شعبية، منها 8 فرق من دول عربية وإفريقية وأوربية وأسيوية و9 فرق مصرية، علاوة على استقبال السفير السويسري لافتتاح مشروعات خدمية من خلال منحة مقدمة من الحكومة السويسرية، فضلاً عن افتتاح متحف الإينكس في جزيرة الألفنتين الثلاثاء، لتختتم الأنشطة والفاعليات صباح 22 فبراير بالاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبدأبوسمبل.
وأكد حجازى، على أن المحصلة من كل هذه الأحداث هو توجيه أنظار العالم إلى مصر، وعيون مصر إلى إفريقيا من خلال أسوان، وبالتالي فإنكم اليوم متواجدون في المكان الصحيح وفي التوقيت المناسب لإطلاق النسخة الأولى من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.
فيما أعرب في المقابل الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك عن سعادته بمشاركته وحضوره مهرجان سينما المرأة بأسوان، وأيضا وجوده في أسوان حاليا التي قام بزيارتها أكثر من مرة لأنه يعشق مصر والمصريين.
وأشاد بمصر لتنظيمها مهرجان لسينما المرأة والتي تعتبر الداعم الكبير للحب والعاطفة في الحياة بينما تجمع السينما الشعوب وتجعل المستقبل أفضل.
وكانت قد انطلقت مساء الاثنين، فعاليات مهرجان سينما المرأة الدولي بأسوان بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم ولفيف من الشخصيات العامة والفنية.
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