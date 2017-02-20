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موجهة تحاول الانتحار من نافذة «تعليم المنيا» أثناء التحقيق معها
شهد ديوان مديرية التربية والتعليم بالمنيا، واقعة محاولة انتحار موجهة لغة عربية، عندما قامت بالقفز من نافذة مكتب وكيل المديرية، أثناء إجراء التحقيق معها بمعرفة الشؤون القانونية، بشأن عدم إعتذارها عن المشاركة في وضع أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للصف الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، رغم وجود موانع من بينها وجود طالبة تمت لها بصلة القرابة من الدرجة الثالثة، حيث تمكن المسؤولون بالمديرية بمشاركة الأمن من السيطرة على الموجهة، وإنقاذها من القفز من النافذة والانتحار
وكان رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تلقى شكوى من أحد المواطنين تفيد وجود صلة قرابة بين ( ع .ن. ف)، موجة أول لغة عربية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، وتلميذة بمدرسة الأقباط الإعدادية بنات بمدينة المنيا.
يذكر أن الموجهة سبق إجراء تحقيق معها و3 آخرين من موجهي المادة، بشأن مشاركتهم في وضع سؤال بمادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسى الحالي، بورود خطأ تاريخي في فقرة النحو يخص معبدحتشبسوت، حيث تضمنت الفقرة أنه يقع بمحافظة المنيا، بالمخالفة للواقع التاريخي أنه يقع في محافظة الأقصر، وانتهت نتيجة التحقيقات معها إلى توجيه الإنذار لكل عضو من أعضاء اللجنة المنوط لها وضع أسئلة المادة.
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