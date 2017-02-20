تفقد اللواء أحمد العمري، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة كلية الشرطة، والتي تجري بالأكاديمية، لمتابعة سير وانتظام الامتحانات

وشملت جولة مساعد الوزير، والتي رافقه فيها، اللواء هشام يحيى مدير كلية الشرطة، تفقّد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة الجدد، للاطمئنان ومتابعة سير وانتظام الامتحانات، وخاصة المواد القانونية والشرطية للعام الدراسى الحالى (2016 /2017)، والتى من بينها مادة «المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان» والتي كان الطلبة يؤدون الامتحان فيها.

واطمأن رئيس الأكاديمية على استيعاب الطلبة مقررات المواد الشرطية والقانونية، وأن الامتحانات لم تأت خارج هذه المقررات، متمنياً للطلبة التوفيق والنجاح.