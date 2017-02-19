وزير السياحة يصدر قرارا بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية لمدة عام

أصدر وزير السياحة محمد يحيى راشد قرارا رقم 99 لسنة 2017 بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة بصفة مؤقتة لمدة عام، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة اعتبارا من تاريخ نهاية سريان القرار رقم 227 لسنة 2016