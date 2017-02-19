أعلن اليوم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن توفير 100 كرتونة فراخ مجمدة و50 كرتونة لحم برازيلي بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة لبيعها بأسعار نخفضة للمواطنين

وقال المحافظ إن الفراخ المجمدة تزن 1300 جرام للفرخة الواحدة ويتم بيعها بسعر 32.5 جنيها ويتم بيع كيلو اللحم البرازيلى بسعر 48 جنيها، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين المحافظة ومديرية التموين وهيئة الرقابة الإدارية من أجل توفير المواد الغذائية واللحوم والفراخ بأسعار مخفضة للمواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالإشراف والمتابعة على عمليات بيع الفراخ واللحوم المجمدة بالإشتراك مع إدارات المتابعة بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لضمان عدم التلاعب في الأسعار المقررة والتوزيع العادل للمواطنين.