أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسةالمستشار محمد سلامة بعرض طفل الشروق على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات بعد اتهامه زوجة أبيه بالاعتداء عليه وتعذيبه خلال إقامته مع والده، وأمرت النيابة باستدعاء والدة الطفل وشقيقته وزوجة والده وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة

واستمعت النيابة إلى اقوال الطفل أسر أمجد، الذي أكد أن زوجة والده اعتدت عليه بالضرب وعذبته داخل غرفة بالمنزل، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه يعيش مع والده وزوجته بعد انفصال والدته، وأشار في التحقيقات أن زوجة أبيه اعتدت عليه بالضرب وعذبته.



وكانت النيابة تلقت بلاغا من مستشفي الشروق العام يفيد بوصول الطفل «اس أمجد»، به إصابات بمختلف الجسم وتبين أن الطفل يعيش مع والده وزوجته بعد انفصال والدته.

وكشفت التحقيقات أن الاخصائية الاجتماعية بمدرسة مينا للغات قامت بنقل الطفل للمستشفي بعد اكتشافها إصابته بالعديد من الكدمات والجروح بالجسم.

وكشف مصدر قضائي أن والد الطفل مستشار وسيتم أخذ أقواله في مذكرة دون سماع أقواله بالنيابة.