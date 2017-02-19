-
رياضة
- برزنتيشن تكافئ لاعبي المصري بـ١٥٠ألف جنيه بعد الصعود بالكونفدرالية
- محمد صلاح: الجميع في نادي روما سعداء بهدف دزيكو
- النشرة الرياضية.. وأبرزها: المصري يصعد لدور الـ32 بالكونفدرالية
- الغندور مهنئا المصري بتأهله بالكونفدرالية: كلمة السر المظلوم بوسكا
- المصري يصطدم بـ«دجوليبا المالي» في دور الـ32 بالكونفدرالية
- نابولي يهزم كييفو ليتقدم للمركز الثاني.. وانترناسيونالي يتجاوز بولونيا
- مدرب مصر المقاصة: مباراة سموحة ستؤثر سلبا على ترتيب الفريق
- ضياء السيد يهنئ متعب وصلاح بهدفي اليوم: «إيه الهنا ده»
- رمضان صبحي يحتفل بهدف «متعب» في شباك المقاولون
- المصري يجتاز بطل نيجيريا ويتأهل لدور الـ32 بالكونفدرالية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
النيابة تأمر بعرض الطفل متهم زوجة أبيه بتعذيبه وتستدعي أسرته
أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسةالمستشار محمد سلامة بعرض طفل الشروق على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات بعد اتهامه زوجة أبيه بالاعتداء عليه وتعذيبه خلال إقامته مع والده، وأمرت النيابة باستدعاء والدة الطفل وشقيقته وزوجة والده وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة
واستمعت النيابة إلى اقوال الطفل أسر أمجد، الذي أكد أن زوجة والده اعتدت عليه بالضرب وعذبته داخل غرفة بالمنزل، وتبين من التحقيقات أن المجني عليه يعيش مع والده وزوجته بعد انفصال والدته، وأشار في التحقيقات أن زوجة أبيه اعتدت عليه بالضرب وعذبته.
وكانت النيابة تلقت بلاغا من مستشفي الشروق العام يفيد بوصول الطفل «اس أمجد»، به إصابات بمختلف الجسم وتبين أن الطفل يعيش مع والده وزوجته بعد انفصال والدته.
وكشفت التحقيقات أن الاخصائية الاجتماعية بمدرسة مينا للغات قامت بنقل الطفل للمستشفي بعد اكتشافها إصابته بالعديد من الكدمات والجروح بالجسم.
وكشف مصدر قضائي أن والد الطفل مستشار وسيتم أخذ أقواله في مذكرة دون سماع أقواله بالنيابة.
التعليقات
المزيد في جريدة المصري اليوم
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)