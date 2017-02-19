قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، الأحد، تأجيل محاكمة آية حجازى و6 آخرين، لاتهامهم باستغلال أطفال الشوارع في المظاهرات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «جمعية بلادي»، لجلسة الغد 20 فبراير الجاري

وكانت نيابة حوادث وسط القاهرة، باشرت في مايو 2014 تحقيقاتها في القضية بناءً على ما أعلنته أجهزة الأمن من «ضبط شبكة تديرها سيدة أمريكية الجنسية وزوجها المصري، لإيواء أطفال الشوارع داخل جمعية غير مشهرة بميدان التحرير، بغرض استغلالهم في التظاهرات المناهضة للنظام».

وذكرت تحقيقات النيابة، تكوين المتهمين محمد حسنين مصطفى، وآية محمد نبيل، وشريف طلعت محمد، وأميرة فرج محمد، وإبراهيم عبدربه أبوالمجد، وكريم مجدى محمود، ومحمد السيد محمد، وزينب رمضان عبدالمعطى «هاربة»، عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، واحتجازهم داخل مقر مخالف للقانون، وبدون ترخيص، في شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة، وأطلقوا عليه «جمعية بلادى».