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شردي: مصر في حاجة لـ«حكومة ظل».. وعلى الأحزاب السعي للسلطة
19
فبراير
2017
23:00 PM
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طالب الإعلامي محمد مصطفى شردي، بعمل حكومة ظل في مصر حيث أن حكومات الظل مطلوبة جدا، ويجب على الأحزاب أن لا تظل طوال حياتها معارضة أو مؤيديه بل يجب أن تسعى إلى الحكم ولكي تفعل ذلك يجب أن يكون لدى الأحزاب قيادات تتابع بشكل كامل ملفات الدولة ويقدمون خططهم
وأضاف شردي، خلال حواره في برنامج «بصراحة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شبكة «نجوم أف إم»، :«التخوين أصبح كثيرا لذلك المحترمين أصبحوا يلتزمون المنازل، وفي الدول الديموقراطية وزراء الظل يذهبون لمقابلة الوزراء الحقيقيين ويناقشونهم في المقترحات».
وأوضح شردي، أن الوفد به حكومة ظل وأُخذ منه عده وزراء تولوا مناصب أو حقائب وزارية، وكانوا ناجحين مثل منير فخري عبدالنور وأثبت أنه إنسان قادر يقدم أمور جيدة، وكذلك أسامة هيكل، عندما تولى وزارة الإعلام.
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