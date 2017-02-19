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تفاصيل لقاء شريف إسماعيل ورئيس شركة «تويوتا» للطاقة
استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، بمقر مجلس الوزراء، جون كاروبي رئيس شركة «تويوتا تسوشو»، والوفد المرافق له، بحضور وزير الكهرباء، ووزير البترول والثروة المعدنية، وسفير اليابان لدى القاهرة
وقال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء استهل اللقاء بالتأكيد على أن مصر تعتبر شركة «تويوتا تسوشو» شريك هام لها في ضوء تاريخ التعاون المشترك ومشاركة الشركة في عدد من المشروعات الهامة، مشيراً إلى التعاون الحالي مع الشركة في مجال الطاقة المتجددة من بينها إنشاء محطات توليد كهرباء بخارية أو بالرياح أو الفحم مثل مشروع إنشاء محطة بخارية في الصعيد بطاقة إنتاجية قدرها 1300 ميجاوات، فضلا عن مشروعات أخرى مثل مشروع إنشاء ميناء للسيارات في منطقة قناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى خطوات الإصلاح الاقتصادى التي اتخذتها الحكومة سواء فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف أو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو إصلاح وتطوير منظومة الدعم أو قانون القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية، فضلا عن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار سوف تنعكس إيجابًا على قدرة الاقتصاد المصرى التنافسية، وتتيح فرص أفضل للاستثمار الأجنبى.
من جانبه، ثمن رئيس الشركة جهود الحكومة في مجال الإصلاح الإقتصادي، ومسار التعاون والمشروعات القائمة مع مصر، وأشار إلى خطوات تنفيذ المشروعات التي تشارك فيها شركته حاليًا، معربًا عن تطلعه لزيادة التعاون فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية، موضحًا اهتمامه بدراسة كافة الأفكار والمشروعات التي تم تناولها خلال اللقاء.
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