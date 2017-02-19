أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 31 متهمًا، في اتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والتخطيط لنشر الفوضى، وقلب نظام الحكم بمنطقة دار السلام، لجلسة 1 إبريل للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين، فيما رفض ضابط أمن وطني، شاهد إثبات بالقضية، الإفصاح عما وصفها بمصادره السرية، التي استند إليها في إعداد التحريات

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.

وقال الشاهد الأول ضابط الأمن الوطني، إنه أجرى تحرياته في القضية للوقوف على ملابساتها، وتبين له أن الهيكل التنظيمي لتنظيم «طلاب ضد الانقلاب»، وتنظيم «ألتراس نهضاوي»، منبثقين من التحالف الوطني لدعم الشرعية، التابع لجماعة الإخوان.

وأضاف ضابط الأمن الوطني: «تبين من التحريات أنهم يهدفون إلى عمليات عدائية وتخريبية للإخلال بالأمن»، ورفض الشاهد الإفصاح عما وصفها بمصادره السرية.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على العنف، والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى في البلاد.

ووجهت النيابة لهم تهم تلقي دعمًا لوجستيًا بالمال والسلاح من تحالف دعم الشرعية.