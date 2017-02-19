وزير شؤون مجلس النواب يبحث مع رئيس «القضاء الأعلى» سبل زيادة التعاون

بحث المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، الأحد، مع المستشار مصطفى شفيق رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبل زيادة روابط التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس

وأفاد بيان لوزارة شؤون مجلس النواب أن اللقاء عقد بمقر مجلس القضاء الأعلى في إطار التنسيق بين وزارة شؤون مجلس النواب ومختلف الجهات والهيئات القضائية.

وقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال اللقاء، التهنئة للمستشار عمر مروان على توليه منصبه الجديد، مؤكدا أهمية التعاون مع الوزارة للتباحث في مختلف القضايا.

ولفت البيان إلى أن المستشار مروان سيقوم بزيارات أخرى لمختلف الجهات والهيئات القضائية في الأيام المقبلة.