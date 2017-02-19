وافق محافظ المنوفية، الدكتور هشام عبدالباسط، اليوم، الأحد، على حل جمعية الخدمات الاجتماعية بقرية «أبوسنيطة» مركز الباجور، وتعيين حسام أحمد فهمى مراجع مالى بالإدارة الاجتماعية بالباجور مصفيًا للجمعية لمدة شهرين، لعدم تحقيق الجمعية لأهدافها التي أنشئت من أجلها، وعدم وجود مقر لها حتى الآن، فضلا عن عدم عقد الجمعية العمومية منذ أكثر من عامين، على أن تؤول أموال الجمعية لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة