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تعيين مجالس محلية جديدة بأشمون وبركة السبع في المنوفية
وافق محافظ المنوفية، الدكتور هشام عبدالباسط، اليوم، الأحد، على حل جمعية الخدمات الاجتماعية بقرية «أبوسنيطة» مركز الباجور، وتعيين حسام أحمد فهمى مراجع مالى بالإدارة الاجتماعية بالباجور مصفيًا للجمعية لمدة شهرين، لعدم تحقيق الجمعية لأهدافها التي أنشئت من أجلها، وعدم وجود مقر لها حتى الآن، فضلا عن عدم عقد الجمعية العمومية منذ أكثر من عامين، على أن تؤول أموال الجمعية لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة
كما وافق المحافظ أيضاً على تعيين مجالس إدارة جديدة للجمعيات الشرعية المتحفظ عليها بكل من «سملاى- شطانوف – البرانية» مركز اشمون، وجمعية المحافظة على القرآن الكريم بـ«هورين» مركز بركة السبع، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في اختيار هذه المجالس.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة مراجعة موقف جميع الجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة وتقييمها، لكونها من أهم ركائز الدولة في تحقيق التنمية لما لها من قدرة على التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتأكيداً على دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الإيجابي في خدمة الوطن والنهوض بالمجتمع.
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