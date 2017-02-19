قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفي على محمد على حجاب «محبوس»، والصادر ضده حكم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قطع طريق مترو المرج»، لجلسة 3 أبريل المقبل لضم أحراز القضية مع استمرار حبس المتهم