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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«قطع طريق المرج» لـ3 أبريل
19
فبراير
2017
14:00 PM
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفي على محمد على حجاب «محبوس»، والصادر ضده حكم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قطع طريق مترو المرج»، لجلسة 3 أبريل المقبل لضم أحراز القضية مع استمرار حبس المتهم
صدر القرار برئاسة الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر، أحمد جاد وأحمد.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.
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