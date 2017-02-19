أغلقت قوات الشرطة 3 محال تجارية خاصة بإصلاح الدراجات النارية، الأحد، لإدارتها بدون ترخيص، وذلك في حملة أمنية موسعة بعدد من دوائر وأقسام المحافظة

وقال مصدر أمني: تم غلق 3 محال تجارية خاصة بإصلاح الدراجات النارية لإدارتها بدون ترخيص، خلال حملة أمنية تمشيطية مكبرة بدائرة مدينة العريش.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بحظر سير أو دخول الدراجات النارية أيا كان نوعها أو ما في حكمها وكذلك قطع الغيار الخاصة بها، إلى مناطق وسط وشمال سيناء، المُحددة بالخط الوهمي الممتد بين رفح والشيخ زويد والعريش وجبل المغارة وجبل الختمية، وطابا ورأس سدر، لمدة عام.