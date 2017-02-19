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فصل الكهرباء عن «الزراعة والعرب» بالغردقة
19
فبراير
2017
08:00 AM
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أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الزراعة -والعرب بمدينة الغردقة، اليوم الاحد، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية
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