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«شكري» يتوجه إلى تونس للمشاركة في اجتماع بشأن ليبيا
19
فبراير
2017
08:00 AM
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يتوجه وزير الخارجية، سامح شكري، الأحد، إلى تونس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا للإعداد للقمة الثلاثية انطلاقا من المبادرة التي طرحها الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسسي في هذا الصدد
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