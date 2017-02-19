يتفقد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، الأحد، مشروع الهضبة الغربية وقرى منقباد ودرنكة وبني غالب وإسكندرية التحرير بمحافظة أسيوط ضمن القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وذلك في أول زيارة له بعد توليه مهام وزارة التنمية المحلية