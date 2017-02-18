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الأوقاف: 20 وزيرا ومفتيا وبرلمانيون من 30 دولة في مؤتمر «الأعلى للشؤون الإسلامية»
أعلن وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة، مشاركة 20 وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ومفتيا إضافة إلى ممثلين عن الجاليات الإسلامية في عدة دول في فعاليات المؤتمر الدولي الذي ينظمه المجلس بالقاهرة في 11 مارس المقبل تحت عنوان (دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات) ويستمر لمدة يومين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي
وكشف وزير الأوقاف- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، عن مشاركة أكثر من 30 دولة حتى اليوم في أعمال المؤتمر الذي يركز على دور القادة السياسيين والدينيين والبرلمانيين والإعلاميين والأكاديميين في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن الوزارة ما زالت تتلقى الموافقات للمشاركة في المؤتمر من العديد من الدول.
ولفت جمعة إلى أنه سيشارك لأول مرة في مؤتمر هذا العام برلمانيون وسياسيون من عدة دول لتبادل الرؤى حول سبل التصدي للإرهاب ونشر قيم التسامح والسلام ونبذ الغلو والعنف، مؤكدا حرص الوزارة هذا العام على إضافة مشاركين جدد من مختلف التخصصات وليست الدينية فقط، حيث إن 60% من المشاركين من خارج مصر هذا العام يشاركون لأول مرة، إضافة إلى مشاركة نحو 50 شخصية برلمانية وسياسية ودينية من مصر لطرح رؤى جديدة بالمؤتمر.
وبيَّن وزير الأوقاف أن المؤتمر سيناقش من خلال ست جلسات عمل أربعة محاور حول دور القادة للتصدي للإرهاب، كما حرصت الوزارة على مشاركة ممثلين من البرلمان الأوروبي ومن الجاليات الإسلامية في روسيا وبريطانيا وصربيا وأوكرانيا وغيرها.
وحول أهم الشخصيات التي ستشارك في المؤتمر، أوضح جمعة أنه سيشارك كل من: الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، والدكتور وائل عريبات وزير الأوقاف الأردني، والدكتور يوسف ادعيس وزير الأوقاف الفلسطيني، ومحمد ناصر الجابري وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، والدكتور محمد زين عطية وزير الأوقاف والإرشاد اليمني.
كما يشارك في المؤتمر: الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، والشيخ عبداللطيف دربان مفتي لبنان، والشيخ عمر معلم رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الكاميرون، والشيخ مولود دوديتش مفتي صربيا، والشيخ صديق كاجندي مفتي بوروندي، والشيخ سليم علون الأمين العام لدار الإفتاء في أستراليا، والشيخ محمد أمين جمال رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في إثيوبيا، والشيخ ارجان ماياميروف مفتي كازاخستان، والدكتور حسين حسن مفتي تشاد.
ونوَّه وزير الأوقاف بتوجيه الدعوة لأول مرة لنواب بالبرلمان الأوربي، ونيكولاس سوخوف المستشار السياسي بمكتب الرئيس الروسي للعلاقات مع العالم الإسلامي، والشيخ ميمون شاوش من رابطة أئمة فرنسا، وبرانسيلاف ستاسيك منسق الحريات الدينية بالمفوضية الأوربية، والدكتور حسان موسى أمين عام الوقف السويدي للحوار.
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