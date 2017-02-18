قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً باستكمال وتطوير منظومة النقل الداخلي بالمدن الجديدة، وبخاصة في مناطق الإسكان الاجتماعى و«ابني بيتك»، تيسيرا على المواطنين وتشجيعا لهم للانتقال إلى المدن الجديدة

وأضاف المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الإدارة العامة للتنمية بالمدينة، واستكمالا لمنظومة النقل الداخلي، قامت بتوفير 6 خطوط جديدة، تخدم مختلف أحياء المدينة، ومناطق الإسكان الاجتماعي، وابنى بيتك، والإسكان الاقتصادي، في مسارات وخطوط سير محددة تبدأ من الساعة 6 صباحاً وحتى منتصف الليل، وتتراوح تعريفة الركوب من جنيه: جنيه ونصف الجنيه طبقاً للمسافة، وتم تخصيص رقم تليفون لتلقى أي شكاوى للمواطنين من الخدمة المقدمة.

وفى مدينة برج العرب الجديدة، أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية المدينة، أن محافظة الأسكندرية أبدت موافقتها على منح تراخيص مرورية لسيارات النقل الداخلى بالمدينة، للمساهمة في استكمال المنظومة، مضيفاً أنه تم زيادة سيارات هيئة النقل العام، التي تربط المدينة بمحافظة الإسكندرية، وسيتم زيادتها تباعاً طبقاً لاحتياجات المدينة، كما يجرى إعداد دراسة شاملة لربط قطار مدينة برج العرب الجديدة بقطار أبوقير، وإنشاء محطة جديدة لخدمة الركاب الوافدين إلى المدينة.