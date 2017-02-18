صرح الدكتور أحمد حشيش، رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، إنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالارتقاء بكفاءة المعلمين، وإعداد جيل من القيادات التربوية الواعدة القادرة على الإسهام في بناء ونهضة المجتمع المصرى من خلال تنفيذ برنامج طموح لتدريب المعلمين والقيادات الإدارية فقد تم تخطيط حزمة برامج تدريبية لصقل مهارتهم البشرية والتكنولوجية واللغوية

وأضاف «حشيش» في بيان، السبت، أن حزمة البرامج التدريبية تشمل «مهارات التنمية البشرية والعلاقات العامة، واللغة الوظيفية باللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسب الآلى، وكذا الدعم المالى والإدارى، بالإضافة إلى مكافحة الفساد المالى والإدارى»

وأوضح أن «هذا الأسبوع جارٍ تنفيذ برنامج مهارات الحاسب الآلى للقيادة التربوية على مستوى الجمهورية، والذى يهدف إلى تنمية مهارات القيادات، واستخدام الحاسب الآلى، مشيرًا إلى أن مدة هذا البرنامج (10) أيام، ويشمل جميع أنظمة الحاسب الآلى التي تساعد في تنمية مهارات القيادات، هذا بالإضافة إلى برنامج إعداد كوادر من العاملين بالتعليم المجتمعى، ويهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين مهارات وفنيات التدريس الفعال، ويستهدف العاملين بالتعليم المجتمعى بالمديريات والإدارات التعليمية، ويتعرف من خلاله المتدربين على فلسفة التعليم المجتمعى وأهدافه وأهميته، واستراتيجيات التعليم والتعلم، والأنشطة وأنواعها، ومراعاة الفروق الفردية، وكذا أسالبيب التقويم، والتوجيه والمتابعة، بالإضافة إلى دور المعلم والإخصائى النفسى والاجتماعى».

وفى سياق متصل، أشار «حشيش» إلى أنه في ضوء التعاون مع معهد جوته الألمانى فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى من تدريب (25) من مديرى العموم ووكلاء الوزارة.