شهادة زعيم المراسلين الأجانب في «هيكل» و«غالي» بعد عام من رحيلهما

رحل منذ عام عن عالمنا أيقونتي «الصحافة» و«الدبلوماسية»، اللذان امتزجا سويا على مدار 90 عامًا بوضع مصر على الخارطة الدولية بفضل جهودهما، بل وامتهن كل منهما مهنة الآخر، ليؤثران ويكتبان تاريخا لمصر، ويضعان خارطتها السياسية طلية العقود الماضية

بطرس بطرس غالي، الأمين العام التاريخي للأمم المتحدة، ومحمد حسنين هيكل الصحفي المرموق الذي احتكر لقب«الأستاذ»، لم يقف دورهما على حدود ما عرفته مهنتهما بل امتدت أدوارهما وتأثيرهم إلى العالمية، وبالرغم من اختلافهما في بعض التوجهات السياسية إلا انهما لم يتخلا عن الدفاع عن وجهة نظرهما مهما بلغ حجم الاعتراض، وشاء القدر ان يرحلا في يومين متتاليين، ليذهبا باجسادهما سويا للمولي، وتبقي أعمالهما واسهماتهما دستوراً للصحافة والدبلوماسية.

فولكهارد فيندفورد، زعيم المراسلين الأجانب في مصر، وأقدم صحفي أجنبي عمل في مصر منذ عام 1955، لم تربطه بالراحلين فقط العلاقات المهنية، بل كان رفيقًا لهما في تطورهما.

وحاولت «المصري اليوم» الحصول على شهادته في الرفيقان بعد عام من وفاتهما، لتسليط الضوء على النقاط الجديدة من وجهة نظر المراسل الغربي الذي وصفه الرئيس الراحل عبدالناصر بــ«عاشق مصر».

تعود ذاكرة «فولكهارد» إلى عام 1968، في مبني جريدة الأهرام، مستحضرًا اللقاء الأول الذي جمعه ببطرس بطرس غالي، رجل القانون والصحفي السياسي أثناء توليه رئاسة تحرير السياسة الدولية، ويذكر أنه امتد لعدة ساعات استمع فيها لتحليل دقيق للأوضاع السياسية في العالم وقتها.

ويقول: «منذ ذلك التاريخ ربطتني به علاقة قوية، ولا يمكن أن أنسي حرصي على حضور محاضراته بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وكنت اشعر في ذلك الحين أنني أمام نابغة ستؤثر في العالم، وفي كل المقابلات كنت أجلس أمامه كالطالب المستمع لاستاذه».

لم يكن لغالي أيدولوجية أو معتقد محدد بل وأصر في تدريسه لمباديء علم السياسة بفصل العقائد عن ابداء الرأي السياسي«ً،ويبرهن فيندفور هلي ذلك انه بالرغم من كونه مسيحي إلا انه كان له الفضل في أعادة مصر لعضوية منظمة التعاون الإسلامي، بعد اسقاط عضويتها عقب اتفاق السلام مع اسرائيل 1979.

لم يخفي فيندفورد قلق الصحافة الأمريكية بالتحديد طوال فترة قيادته للأمم المتحدة في التسعينيات من أن يصل به الأمر إلى مرحلة يكون فيها قراره مستقلاً عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا بدأ الصدام بينه وبين أولبرايت، وزيرة خارجية أمريكا وقتئذ.

ويستطرد :«حكي لي غالي عن لخلافات مع أمريكا وأتذكر أنه في أحداث الصومال في مطلع التسعينيات من القرن ماضي قالي لي إن الأمريكيين يعدون بأشياء كثيرة، ولم يفوا بشيء منها. كما انهم عرقلوا تنفيذ مقترحه في تكوين فرقة تدخل سريع لمنع تحويل المناوشات العسكرية البسيطة إلى حروب مدمرة.

وقد قادت الصحافة الأمريكية حرباً شعواء ضده، ولم يتعاون معه الأمريكان في وجود حل لمشكلة الحرب اليغوسلافية، وهو ما دفع غالي للبوح لفولكهارد في احدي حوارتهما قائلا له :«انني احاول بكل الطرق انقاذ الأمم المتحدة وابعادها من الضغوط الأمريكية».

ويعلق :«أهم ما كان يميزه هو الترتيب في أحاديثه، كما كان يمتلك ذاكرة صلبة وقوية ومرتبة، وبرغم من امتلاكه لأرشيف ضخم إلا أنه كان يمتلك عقلاً منظماً يساوي مئات الأرشيفات، ولم يمتلك في حياته عقلية أو فكر الموظف، كان صريح للغاية في أحاديثه وكان يبحث بكل الطرق عن اقناع الآخرين بآرائه».

ويختتم فيندفورد كلامه عن غالي بشهادة الرئيس الراحل السادات في حواره معه قبل وفاته بايام قائلا:«الرئيس الراحل قالي خلال الحوار إن بطرس غالي دائماً يجد مخرج وكان دائماً على صواب في قرارته، ودعمه للسلام مع إسرائيل خير دليل على نظرته للمستقبل» .

شهادة فولهارد عن بطرس غالي وهيكل

وعندما بدأ «فولكهارد» الحديث عن محمد حسنين هيكل، استحضر ورقة وقلم من جيبه وبدأ في كتابة سطور علاقته مع الصحفي الذي لقب بالـ«الأستاذ»، معللاً ذلك أن هيكل لم تفارقه الورقة والقلم، طيلة تاريخه، حتي خلال اللقاءات الودية.

بخطوط النسخ المرتبة واللغة العربية، التي لا يشوبها أخطاء،- والتي ظل يتعلمها طوال 70 عاماً، وبالرغم من كونه ألمانيا إلا أن اتقانه للغة العربية كان سبباً في ارتباطه بجميع رموز المجتمع المصري – بدأ فيندفورد في كتابة شهادته في ثلاثة أجزاء.

ويروي في الجزء الأول:«طيلة فترة اقامتى في مصر منذ عام 1955 لم اتعرف على صحفى وإعلامى مثل محمد حسنيْن هيكل من حيث قربه من أصحاب القرار لا سيما تقربه من رئيس الجمهورية، فالعلاقة الوثيقة غير العادية التي جمعت بينه وبين الرئيس جمال عبدالناصر الذي كان العالم قد اعتبره ليس قائد مصر الثورة فحسب بل كان بدون شك زعيم العالم العربى كله- كانت هذه العلاقة السبب الرئيسى لحصوله على أدق المعلومات قبل غيره من رجال الإعلام العرب والاجانب على حد سواء، ومن الطبيعى ان مثل هذا الوضع قد مكنه من التأثير والمشاركة (الخفية على الاقل) في السياسة الخارجية المصرية إلى حدٍ بعيد».

التقي فيندفورد بمحمد حسنين هيكل أول مرة في أواخرسنة 1959 بعد التحاقه بالاذاعة المصرية (على الاصح «إذاعة الجمهورية العربية المتحدة) حيث كان يعمل الأول مذيعاً ومترجماً وصاحب برامج ثقافية واقتصاية وسياسية ((منها على سبيل المثال برنامج»القصة القصيرة العربية«و»جولة الميكروفون«وبرنامج»فلسطين عربية«،

ويقول هارد:«رغم صغر عمري وقتها- 22 سنة- وكنا نتقابل في مكتبه بجريدة الاهرام التي كان مقرها يومذاك قريباً جداً من دار الاذاعة المصرية القديمة في شارع الشريفين، كما التقينا فرادى أو بصحبة بعض الزملاء من مهنة المتاعب في أماكن مختلفة ارتادها الصحفيون والمثقفون ومثل بار زوزو ماضى الصغير»والملموم«على بعد أمتار من جريدة»الاهرام والاذاعة كذلك «بوفيه البيروكيه» في فندق ناسيونال التاريخى في شارع سليمان باشا (طلعت حرب فيما بعد) او«السفارى بار» في هيلتون النيل..

ويذكر هارد أن أول من ذكر له اسم محمد حسنين هيكل ان كان الاستاذ مصطفى أمين مؤسس ورئيس تحرير جريدة «أخبار اليوم» الذي شجعه هو وأخوه على أمين على التعرف على «النابغة الصحفىة» هيكل الذي صار سريعاً الملك غير المتوج للصحافة المصرية.

ويؤكد هارد حرص المراسلون الاجانب قبل غيرهم على مقابلته للوقوف بطريقة شبه مباشرة على حقيقة الامور إذ ان الفوز بموعد مع الرئيس جمال عبدالناصر نفسه لم يكن سهلاً على الاطلاق،

ويواصل:«ولم استغرب عندما أخبرنى على أمين فيما بعد في بيروت حيث استقر في الستينيات أن هيكل كان يكتب معظم الخطب التي كان يلقيها جمال عبدالناصر».

شهادة فولهارد عن بطرس غالي وهيكل

وينتقل فيندفورد في الجزء الثاني من شهادته عن هيكل والتي حرص على كتابتها في ورقة منفصلة مبرزا أهم ما كان يميز هيكل عن أقرانه.

ويقول:«بهذه المناسبة يجب الاشارة إلى قدرة رئيس تحرير أكثر الجرائد العربية تأثيراًعلى ربط الاحداث ببعضها واستخلاص نتائج لم تظهر في بعض الاحيان إلا بعد سنين طويلة، وهذا ما حدث مثلاً بعد الإعلان المفاجئ لقيام»الجمهورية العربية المتحدة«في 22 فبراير 1958 بفترة غير طويلـة فقد أحس هيكل قبل غيره في ضوء اتصالاته وحواراته المتعددة مع ممثلى شتى فصائل نسيج المجتمع السورى أن دمج سوريا المنقسمة سياسياً في تلك الفترة بين تيار قومى سورى متشدد وبين تيار عربى وحدوى وحركة البعث المتنامية النفوذ لن يدوم لعجز الاعضاء السوريين في قيادة أول دولة»وحدوية«حديثة في تاريخ العرب من التوصل إلى قواسم مشتركة فيما بينهم لإرساء اسس دولة الوحدة وبلورة شعور بالانتماء الموحد».،

ويضيف:«بالفعل أثبتت الاحداث فيما بعد صحة مخاوف هيكل فانهارت تجربة الوحدة في سبتمبر 1961 ولم يتردد محمد حسنين هيكل في كشف أسرار الانفصال بدقة الصحفى الامين في كتاب بعنوان»ما الذي جرى في سوريا«...

ومما ساهم في درجة تقربه من هيكل خلال المناقشات، هو أن الأخير كان يكن احتراماً ووداً واضح للشعب الألمانى الامر الذي انطبق على العديد من رجال الصحافة فـبعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا الغربية عام 1965 بسبب صفقة سلاح مع إسرائيل شجع هيكل الرئيس جمال عبدالناصر على مواصلة العلاقات الثقافية والاقتصادية بدون أي قيد ونقص، ويتجلي ذلك بشعور هيكل بالسعادة عندما سقط سور برلين وتوحدت الألمانيتين.

وفي الجزء الأخير من شهادته استعرض زعيم المراسلين الأجانب المواقف التي تبرهن ولاء هيكل لعبدالناصر قائلا:«سيشهد له التاريخ لبقاؤه الثابت على مبادئه وولاؤه المطلق للرئيس جمال عبدالناصر، حتى بعد هزيمة 1967 وفقدان شبه جزيرة سيناء رغر الشعور العام بالمرارة ولكن الوضع تغير بعد وفاة الرئيس الصديق وتولى أنور السادات منصب الرئاسة عام 1970 إذ عارض هيكل بشدة تحول السياسة الخارجية نحو الولايات المتحدة وسياسة السلام مع إسرائيل، وقد ضم كتابه الشهير»خريف الغضب«رفضه القاطع لما سماه»الارتماء في أحضان أمريكا«واتفاقية السلام مع إسرائيل التي وُقعت سنة 1979.

ويؤكد فيندفورد أن هيكل لم يغير وجهة نظره في التعامل مع إسرائيل على الاطلاق، فبعد خروجه من «الاهرام» واصل التأليف والكتابة وأفصح عن أسرار كثيرة لسياسة مصر في الخمسينيات والستينيات من خلال احاديث صحفية لوسائل إعلام عربية وأجنبية واستمر في مواقفه السياسية الثابتة.

ويتابع:«خلال احاديثه الصحفية لوسائل إعلام عربية وأجنبية ولم يمتنع عن مهاجمة زعماء عرب إذا أقدموا على تصرفات خطيرة ومشينة ذات تأثير سلبى على العالم العربى لذك أفضح الرئيس الليبى معمر القذافى في أخر مقال بقلمه من سلسلة مقالاته الاسبوعية الشهيرة»بـصـراـحـة«فى جريدة الاهرام حيث اتهم الزعيم الليبى بمحاولة تدبير إغراق باخرة»كوين مارى«البريطانية لقتل المئات من المسافرين اليهود الذين كانوا ينوون عقد مؤتمراً للحركة الصهيونية العالمية على متنها..

ويختتم فيندفورد رسالته :«محمد حسنين هيكل ظل رمزاً شامخاً لعصر هام من تاريخ مصر والامة العربيةونموذجاً فريداً لكاتبٍ صحفىٍ تمكن من التأثير المباشر على سياسة بلده» .