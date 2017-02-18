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تحسن الظروف الجوية وتوقف الأمطار بشمال سيناء
18
فبراير
2017
10:50 AM
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تحسنت الظروف الجوية في محافظة شمال سيناء، السبت، حيث هدأت الرياح وتوقفت الأمطار وخفت موجة البرد وسطعت الشمس، وعادت مجريات الحياة إلى طبيعتها ونشطت الحركة التجارية على مستوى المحافظة
وتواصل شركة المياه والصرف الصحى بالاشتراك مع مجالس المدن ومديرية الطرق في إزالة آثار الأمطار، التي هطلت على معظم أنحاء المحافظة خلال الأيام الماضية من تصريف المياه وإزالة العوائق من الطرق العامة والفرعية والشوارع الداخلية، وإعادة تمهيدها لتيسير حركة السير.
وكانت محافظة شمال سيناء تعرضت خلال الأيام الماضية لسقوط أمطار متقطعة مصحوبة بموجة برد شديد، مما أثر على الحركة التجارية والأسواق وأعاقت حركة المواطنين.
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