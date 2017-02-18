تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، السبت، الطريق الدائري لمتابعة أعمال الصيانة بهذا الطريق الحيوي الهام

ووجه «عرفات» بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الطريق وما يتضمنه من وضع حلول دائمة لمشكلة فواصل الكباري خصوصًا في وصلة المريوطية، بالإضافة إلى الاهتمام بعوامل الآمان واللوحات الإرشادية خاصة على مخارج ومداخل الطريق، والاستمرار في أعمال إنارة الطريق وأعمال النظافة في جميع قطاعاته واستمرار إزالة الحملات الخاصة بإزالة التعديات على الطريق.