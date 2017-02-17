وكانت قد شهدت شوارع مدينة العريش، مساء الخميس، هطول أمطار غزيرة، حيث انتشرت برك من المياه في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وعلى مداخل ومخارج كبارى العريش.

من جانبها، تقوم غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بالمتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري والأرصاد الجوية.

غرق شوارع العريش بمياه الأمطار

غرق شوارع العريش بمياه الأمطار

غرق شوارع العريش بمياه الأمطار

غرق شوارع العريش بمياه الأمطار

غرق شوارع العريش بمياه الأمطار