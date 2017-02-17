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وكيل «أوقاف الإسكندرية» يستدعي مدير المتابعة للتحقيق بمخالفات في المساجد
فاجأ عبدالناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عدد من مساجد وزوايا إدارة أوقاف الرمل فجر اليوم الجمعة، لمتابعة سير العمل بالمساجد والزوايا، والوقوف على مدى انضباط العمل بها وتواجد المسؤولين من عدمه
وتوجه إلى منطقة الرأس السوداء والساعة ودربالة مرورًا بسيدي بشر، ولاحظ وجود مخالفات استدعى على إثرها الشيخ محمد لطفي السباعي مدير المتابعة بالمديرية، وكذا مدير إدارة أوقاف الرمل الشيخ محمد أبوزيد، وأصدر عدة قرارات لإبعاد غير المتخصصين عن ممارسة أي عمل دعوى بالمساجد والزوايا، وأحال المخالفات للتحقيق العاجل مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخترق القانون الخاص بالخطابة.
وأكد خلال المرور بأنه لن يسمح لأي متطرف ديني يبث أفكاره المتطرفة في بيوت الله، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، مشدداً على أن وزارة الأوقاف وحدها هي المسؤلة عن إعطاء تصاريح ممارسة العمل الدعوي دون غيرها بعد استنفاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج التصاريح.
من جانبه قال محمد لطفي السباعي مدير المتابعة بالمديرية، أنه لن يهدأ له بال إلا بعد أن يعيد للمساجد هيبتها وقدسيتها ومنع المتسولين من دعاة الفتنة من المساجد والزوايا.
وأكد «السباعي» أن الإسلام لا يعرف مسميات تطلق على نفسها مصطلحات بعينها تزعم أنها تحمل الصواب وغيرها على الباطل فتلك جماعات واهية تسعى لمصالحها الشخصية على حساب الدين والوطن ونحن لها بالمرصاد.
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