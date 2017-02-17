كشفت تقارير فنية صادرة عن ديوان عام محافظة المنيا عن تعطل 10 شاشات عرض كبرى بقيمة 10 ملايين جنيه موزعة بمدن المحافظة التسع منذ أكثر من عام، فيما قال المحافظ اللواء عصام البديوي إن «تكلفة صيانة الشاشات باهظة ومن ثم ندرس طرحها للمستثمرين»

وأوضحت التقارير، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، أنه تم شراء الشاشات منذ عام 2009 من الهيئة العربية للتصنيع بقيمة 10 ملايين جنيه بهدف توعية المواطنين بالأحداث الهامة التي تجرى داخل وخارج المحافظة، حيث خصص لكل مدينة من مدن المحافظة التسع شاشة باستثناء مدينة المنيا خصص لها 2 شاشة عرض.

ووفقًا للتقارير، فإن «الشاشات تعرضت للتعطل والتوقف منذ عام بسبب تعطل أجهزة التكييف والتي تشمل 2 جهاز لكل شاشة وأيضًا لارتفاع الاستهلاك الكهربي»، مضيفًا أن «تكلفة صيانة الشاشات تزيد عن قيمة الشراء للشاشات الأحدث التي تعمل بنظام الديجيتال».

وأوصت التقارير باستبدال الشاشات بالمنتج الحديث الذي يقدم خدمة إعلانية أكبر ويستهلك طاقة كهربائية أقل، ومن جانبه، قال المحافظ عصام البديوي، إنه تم دراسة التقارير، وتبين عدم جدوى الصيانة لارتفاع تكلفتها عن القيمة السوقية للشاشات بالإضافة إلى أنها تستهلك طاقة كهربائية كبيرة، مضيفًا أن المحافظة تدرس اقتراحين الأول طرح الشاشات على المستثمرين وحصول المحافظة على عائد مالي، والثاني قيام أحد رجال الأعمال بالمحافظة بتطوير الشاشات على نفقته خدمة لأبناء المحافظة.