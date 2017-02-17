استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، صباح اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي السكرتير العام للمحافظة، وزكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق، وعدد من الأجهزة التنفيذية والأئمة