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فصل التيار الكهربائي عن رأس غارب الاثنين المقبل
16
فبراير
2017
21:50 PM
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أعلنت شركة القناة لنقل الكهرباء بأنه سيتم تعديل ونقل مسار الخط الكهربائى «السخنة – الزعفرانه 1» مما سيؤدي فصل الكهرباء عن مدينة رأس غارب بالكامل، الاثنين المقبل، من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، وسيتم تشغيل محطات التوليد، وتحميل الأحمال المفصولة بالتناوب على مستوى المدينة
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