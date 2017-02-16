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انتخاب أحمد كمال رئيسا لمجلس الأمناء والمعلمين على مستوى الجمهورية
16
فبراير
2017
21:50 PM
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فاز المهندس أحمد كمال، رئيس مجلس أمناء ومعلمي الإسكندرية، بمنصب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والمعلمين على مستوى الجمهورية في الانتخابات التي أجريت، الأربعاء، في دار المركبات بالقاهرة
يذكر أن كمال ترأس مجلس الإسكندرية عدة سنوات.
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