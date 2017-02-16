فاز المهندس أحمد كمال، رئيس مجلس أمناء ومعلمي الإسكندرية، بمنصب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والمعلمين على مستوى الجمهورية في الانتخابات التي أجريت، الأربعاء، في دار المركبات بالقاهرة