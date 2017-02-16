قال يحيي قلاش نقيب الصحفيين، والمرشح لمنصب النقيب لدورة ثانية، إن المجلس حقق أكبر ميزانية في تاريخ نقابة الصحفيين منذ إنشائها

وأضاف «قلاش» خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الأداء النقابي بمقر النقابة، الخميس، أن المجلس نجح في إصلاح الخلل المالي في ميزانية النقابة، وإنقاذها من العجز المزمن الذي كاد أن يهدد استمرار أداء النقابة لالتزاماتها في تأمين حقوق أعضائها في العلاج والمعاشات وصندوق التكافل وغيرها من الخدمات الأساسية.

وتابع: «هذه الجهود أسفرت عن تعزيز المركز المالي للنقابة لتسجل ميزانيتها أعلى رقم في تاريخها، ساعد على ذلك ما نجحنا في تدبيره من موارد إضافية بلغت نحو 62 مليون جنيه من عدة مصادر في مقدمتها دعم مالي غير مسبوق من الدولة، إلى جانب حصيلة الرعاية المالية في احتفالات اليوبيل الماسي، وإصرارنا على تطبيق مبدأ الالتزامات المتبادلة بين النقابة والصحف والمؤسسات المختلفة، بحصول النقابة على حقوقها وفقا للقانون في نسبة الإعلانات والدمغة».

وشدد على أن المجلس نجح في زيادة قيمة القروض بدون فائدة من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه للصحفي، واستحداث قرض للشباب المتزوجين حديثا بقيمة 10 آلاف جنيه، واستفاد من هذه القروض ما يزيد على 600 صحفي بإجمالي مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، بدلا من مليون جنيه كانت مخصصة من قبل لهذه القروض.