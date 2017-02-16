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مصر تشارك في معرض «هوليداي ورلد 2017» بالتشيك
انطلق معرض براج الدولي «هوليداي ورلد 2017» الذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري بالتشيك، الخميس
وافتتح السفير عبدالرحمن صلاح، والمستشار السياحي المصري محمد دسوقي، الجناح المصري المشارك في المعرض.
ويعد معرض براج السياحي أكبر معرض مهني وجماهيري في جمهورية التشيك، حيث يقام سنوياً على مساحة 18800 متر مربع، ويشارك في هذا المعرض نحو 652 عارضا من 46 دولة مختلفة، ويبلغ عدد زائريه 31 ألف زائر، منهم 7465 من متخذي وصانعي القرار في السوق السياحي التشيكي. ولهذا يحظى المعرض بتغطية إعلامية واسعة من قبل 634 من ممثلي وسائل الإعلام.
وتشارك السفارة المصرية والمكتب السياحي بجناح تبلغ مساحته 60 متر مربعاً يضم ممثلين عن العديد من شركات الطيران مثل مصر للطيران، وشركة Air Cairo، وذلك علاوة على منظمي الرحلات من التشيك ETI، وبلوستايل Blue Style، وشركات السياحة والفنادق المصرية Lagoon View، وTitanic Grou، وEgypt Sol.
وتقام العديد من الفعاليات والأنشطة في الجناح المصري مثل عروض الفلكلور المصري وتقديم المأكولات المصرية، بالإضافة إلى الحرف والمنتجات المصرية وقد حظي المعرض بمشاركة جماهيرية ومهنية كبيرة هذا العام، حيث لاقى تصميم الجناح المصري إعجاب الزائرين من الجمهور ومنظمي الرحلات.
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